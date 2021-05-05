國民黨今天中常會將討論黨主席、黨代表選舉作業細則之外，中常委邱素蘭另提案，主張面對黨職改選易生嫌隙，而2022九合一選舉在即，國民黨應儘早啟動佈署，尤其縣市議員、里長、鄉鎮代表的提名，若設有初選機制，不應晚於今年年底，以謀求2022地方選舉全面獲勝。

邱素蘭在提案說明指出，面對2022九合一選舉，各黨皆啟動備戰狀態，尤其民進黨以一黨獨大之姿，肆無忌憚，各派系從暗盤角力，到如今浮出檯面相殺見骨，然而國民黨黨並無「看戲」的本錢，因今年度黨職改選，各方角力相互競爭難免，過程易生嫌隙或不滿，待7月下旬國民黨改選完畢，尚在「內部療傷」階段，而民進黨恐已整合成軍準備上場打戰。因此對於2022地方選舉，各地人才培養或規劃，應盡早準備，莫待黨內選舉結束才啟動。

她說，縣市議員、里長及鄉鎮代表為地方基層選舉最重要的一環，除應確保爭取連任者能順利連任，若能提名「具亮點」、「具話題」、「具人氣」政治素人，或「具世代傳承」意義的政治幕僚，若順利當選，可讓當選數最大化，若不幸落選，仍可讓國人了解國民黨跳脫傳統用人的思維，進而改變國人對國民黨的觀感。

邱素蘭主張，基於上述考量，各縣市黨部應即刻啟動人才培育或尋才計畫，同時若設有初選制度，時間不宜晚於今年年底，以利初選後候選人間的磨合。

此外，中常委謝坤宏提案，5月9日母親節來臨之際，由黨主席江啟臣帶領女性從政同志，向偉大的母親們致上最崇高敬意。他說，國民黨黨現有7位女性地方縣市長與3位議長，建議由她們可以錄製15至20 秒影片，來表達對女性公職人員，以至對所有母親的問候與致意，由文傳會負責後製。

(中時 )