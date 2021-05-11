國民黨今天舉行「國軍吃美豬！國防部跳票應向國人道歉！」記者會。（趙婉淳攝）

國民黨文傳會主委王育敏11日質疑國防部在進口美豬遭踢爆後，說法由一切符合衛福部規定，轉向為坦承廠商涉及違反相關服務意向承諾並下架美豬管制，說法反覆嚴重傷害國人的信任，國防部長邱國正在立院竟表示無法承諾全部使用台灣豬，擺明要強餵國軍美豬，因此質疑國防部是否受到政治壓力，未來是否會進口萊豬？ 要求國防部向國人道歉並說明白。（鄭任南攝）

國軍豬肉遭疑洗產地，國防部稱進口豬肉及加工品的合約，去年2月即議定，為期2年至2022年，但昨在立委追問下，國防部坦承廠商違規，已將該貨品下架管制。國民黨今天批評，國防部說詞反覆矛盾、一變再變，嚴重傷害了國人的信任，應向國人道歉，並要求國防部公開與廠商的合約，說明是否受到政治壓力而採購美豬。

國軍副食供應出現有「外包寫台豬、內裝標美豬」的加工豬台產品，被質疑為美豬洗產地，讓國軍食用美豬，面對外界質疑，國防部長邱國正昨表示，他不能承諾官兵不吃美豬，但國防部要求萊克多巴胺絕對是「零檢出」。

對此，國民黨文傳會主委王育敏表示，國防部在被爆出採購美豬之初，還宣稱此舉符合衛福部規定，一切照合約，昨天卻改口坦承廠商涉及違反相關服務意向承諾，並將產品下架管制，質疑國防部說法反覆矛盾、一變再變，已嚴重傷害國人的信任。

「國防部不是『國防布』，食安不能搞黑箱」，王育敏要求國防部應公開說明至今採購多少美豬、與廠商的合約，解釋是否受到政治壓力而採購美豬，以及若廠商要供應萊豬，是否會照單全收，同時可否明確承諾未來一定拒絕萊豬。

文傳會副主委王鴻薇出示一張「賀喜台灣國軍和美軍吃到同款食材」的嘲諷圖，質疑萊豬是否就是向美軍購買戰機的贈品，她抨擊，國防部未開放萊豬進口前承諾優先食用國產豬，但也提到各供站冷凍豬肉合約到明年底，如今天大謊言被戳破，國防部睜眼說瞎話，嚴重懷疑教育部、警政署是否也在騙？

文傳會副主委黃子哲說，國防部宣稱優先使用國產豬的承諾破功，足證內部稽查寬鬆，作為三軍統帥的蔡英文總統，面對美豬大舉入侵國軍的飲食，難道不該出面說清楚，敬告蔡英文別再放空、神隱，不要只會作秀也要做好食安。

(中時 )