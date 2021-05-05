駐日代表謝長廷日前指台灣核電廠也排放核廢水，引發爭議，立法院外交及國防委員會今天審議外交部預算解凍案，國民黨團提案凍結駐外機構預算，朝野立委無異議通過。國民黨團發聲明表示，外交部任由謝長廷不當發言、迴避國會監督，明顯失職，應立即檢討改進，並積極協助謝長廷返台赴國會報告。

立法院外交及國防委員會今天審議外交部預算解凍案19案，其中駐外機構預算解凍案3案，共計4302萬，國民黨團提案繼續凍結，朝野委員無異議通過。

國民黨團強調，駐日代表謝長廷近日以來不斷以支持日本排放核污水之發言，損害國家利益，媚日賣台，外交部不但無法訓令駐外代表捍衛國家尊嚴，卻任由駐外代表一再不當發言，如同脫韁野馬、迴避國會監督，顯有失職，外交部必須立即檢討改進。

國民黨認為，外交部同時應積極協助督導駐日代表謝長廷儘速返台赴立法院報告，接受全民監督，才是外交部應有之作為；並鎮重提醒外交部長吳釗燮，全民才是部長及外交部的頭家，不是「助日賣國」猶如台奸的謝長廷。

(中時 )