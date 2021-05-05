日本政府拍板，2年後將福島核電廠的含氚核廢水稀釋後排入海，原能會主委謝曉星今於立法院財委會備詢時表達，「反對」日本的做法，甚至「抗議」之意；謝曉星表示，全世界正常運作核能電廠所排放的水，與福島核災後所排放的水是不一樣，不可相提並論。

立委曾銘宗表示，日本政府將福島核災的輻射廢水排放入海，至少125萬噸、且將持續排放30年，原能會的立場是什麼？

謝曉星表示，日前日本代表來訪時，原能會已表達「反對」，原能會的反對理由是，福島的狀況跟一般核電廠不一樣，福島核電歷經地震、海嘯連動性的複合災害，要好幾百年才可能發生一次，核燃料棒破損經地下水沖刷，核汙水中找到了63種放射性物質，日本現在先進處理系統可以檢測到63種，搞不好未來監測到的還會更多，其中又以「氚」對生態環境破壞最有疑慮。

日本福島核事故廢水排放入海，我駐日代表謝長廷日前稱，台灣電廠也排放核廢水；台電董事長楊偉甫表示，如洗滌防護衣的水，這些廢水經過濾處理，不能說廢水沒有「氚」的成分，但含量非常低，在千分之一標準值以下，量是符合規定。

曾銘宗認為，謝長廷為了「助日」，把台電拉下水，已經不適任中華民國駐日代表了。

(中時 )