警察值勤中騎乘機車因趕赴現場、追捕嫌犯，偶有發生事故甚至不幸身亡的案例，為強化員警對路況與突發狀況即時反應與安全處理，桃園交通警察大隊今年首辦普通重型機車安全駕駛訓練，16日在駕訓班舉辦課程，由於大批警察騎乘警用機車練習太顯眼，罕見畫面也引起民眾好奇圍觀，「警察也要上駕訓班？」

桃市警局近期大量補足警力，剛畢業年輕員警多數對於機車安全駕駛觀念及用路危險型態認知不足，偶有交通事故造成人員受傷，甚至去年還有員警發生意外造成顱內出血，狀況危急。為養成安全駕駛觀念及提升駕駛重型機車技術有，交通大隊舉辦普通重型機車安全駕駛訓練，期許未來在執勤駕車過程中能達成零事故。

此次安全駕駛訓練期間訂於今年4至5月，分8梯次辦理，每梯25人，總計有200人參訓，並與桃園轄內駕訓班合作，特委託台灣本田重車安駕中心專業講師授課及實地操演，除講授機車基本構造外，並教導員警親自操作機車緊急剎車、剎車距離認知、迴旋閃避要領及車輛舵角操作等技巧。

訓練現場只見大批身著制服的警察騎著警用機車來回練習，聽從專業講師指導，講師們也在每個關卡旁提醒動作要領，要員警們挑戰全程雙腳不落地。由於罕見大批警察在私人駕訓班練習，不少也同樣學開車、騎車的民眾都忍不住停下來圍觀，形成有趣畫面。

16日首梯開訓典禮也特別由警政署駐區警監督察江守寰代表關心，並希望藉此訓練能減少員警交通事故發生。此次參訓員警表示，原本覺得課程多此一舉，但實地體驗急轉閃避與緊急剎車等技巧之後，受益良多，對未來執勤有相當大的助益。

(中時 )