電擊槍如何使用。

美國明尼蘇達州女警誤把手槍當電擊槍，開槍誤殺20歲非裔男子，根據美媒報導，過去20年來，全美至少發生10多起類似案件，專家指出，美警的訓練方式、高壓狀態易出錯、電擊槍觸感和手槍相似等三大因素，都是悲劇屢次發生原因。

美國明尼蘇達州布魯克林中心（Brooklyn Center）有26年資歷的資深女警波特（Kimberly A. Potter），11日在攔查20歲非裔男子萊特（Daunte Wright）期間，誤將電擊槍當成手槍，開槍錯殺萊特。

美聯社報導，專家指出，美國警察拿錯槍誤殺的事件並不常見，但確實發生過，根據一篇2012年刊登在法律期刊《Americans for Effective Law Enforcement》的研究，學者統計2001年以來，全美一共發生9起類似案件。另外，2015年奧克拉荷馬州一名白人副警長誤將手槍當成電擊槍，錯殺手無寸鐵的非裔男子；2019年密蘇里州一名女警也犯下同樣錯誤，加總起來，自2001年以來，全美一共至少發生十多起警察拿錯槍誤殺的憾事。

報導指出，警察拿錯槍的原因包含受訓、持槍方式、壓力等，為了避免混淆，通常會訓練用慣用手拿手槍，非慣用手拿電擊槍。

專研警察心理學的專家萊溫斯基（Bill Lewinski）指出，在高壓下，值勤警察有時會做出和預想相反的舉動，他們會手「滑」，然後被更強烈的反應「控制」。他也指出，一般員警受訓時，比起電擊槍，有關手槍的拔槍、開火動作訓練更多。

不過南加州大學犯罪學者艾佛特（Geoff Alpert）無法確定萊溫斯基的理論是否正確，因為目前還沒有科學證據佐證，不過他認為最主要的原因在於，不論就外型或是觸感，電擊槍的手感都和手槍類似。

明尼蘇達州聖保羅市（St. Paul）市長卡特（Melvin Carter）12日也表達同樣觀點，「為什麼我們電擊槍的外觀及觸感不能稍微不同」，這樣就能確保拿武器時永遠不會再犯錯。

(中時新聞網)