5月3日起民眾持有汽車駕照報考機車駕照者，仍須參加初考領機車駕照安全講習，並經「筆試」合格後才能參加路考。許多民眾怕麻煩，搶在新規定上路前，趕緊持汽車駕照報考普通重機。苗栗監理站今（14）日指出，近期持汽車駕照至苗栗監理站報考普通重機的人數，由原先約1成增加至6成。
中央考量汽、機車操控方式有明顯的不同，相對的駕照筆試題庫也應具有差異性，使得原本持有汽車駕照的民眾報考機車駕照，可免除筆試的規定獲得修正。
苗栗監理站指出，5月3日起，民眾持有汽車駕照報考機車駕照者，仍應參加初考領機車駕照安全講習，並經筆試合格後才能參加路考，均合格後可領取機車駕照。
苗栗監理站表示，現行機車駕照筆試的題庫，已由600題大幅增加至1600題，其中除了有情境試題讓考生體驗各種路況外，考題的數量也由原來40題增加至50題，民眾可至公路總局官網下載題庫，或利用監理服務APP進行考題練習。
此外，近年交通部積極推動機車駕駛訓練制度，經統計分析發現，參加機車駕訓考取駕照者，相較未參加者，違規風險減少32％，肇事風險減少20％。
苗栗監理站表示，民眾在今年11月30日前報名參加合法立案普通重型機車駕訓班，完成6小時學科、10小時術科及術科實地模擬訓練，並考取機車駕照者，可補助1300元訓練費，桃竹苗地區限額2000名。
(中時 )
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