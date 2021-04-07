第8節車廂因撞擊劇烈，嚴重變形、支離破碎，宛如廢鐵。（交通部提供／羅亦晽翻攝）

交通部長林佳龍僅管今上午將北返立法院備詢，昨晚仍到場監督，並感謝現場第一線工程人員的努力。（交通部提供／羅亦晽翻攝）

台鐵太魯閣號事故，首當其衝撞擊釀禍工程車的第8節車廂終於在今凌晨移離清水隧道，畫面可見其車體因劇烈撞擊，嚴重變形、支離破碎，幾乎是「廢鐵」。交通部長林佳龍僅管今天將北返立法院備詢，昨晚仍到場監督，並感謝現場第一線工程人員的努力，讓列車能儘速移離事故現場，同時也感謝各界在第一時間投入的資源。

釀成27死、卡在隧道內的第8節車廂，約在昨晚10點52分移出隧道，台鐵搶修團隊在拖移車廂前，還特別燒香拜拜，祈求工程能夠順利平安進行，才動工，並在今天凌晨拖離。

從照片可見，車體拖出瞬間，因先擦撞工程車後，再撞擊到隧道口後，最後再不斷擦撞隧道壁，導致扭曲、變形，車頭也削掉一大半，宛如廢鐵。

林佳龍昨晚再度到場了解搶修狀況，並特別感謝正一鋼索的陳永郎老師傅，表示老師傅已70歲也且已退休，但在工程面臨困難無助時，卻還是到現場提供專業建議，讓第8節車廂最後能避免車體切割，改讓車體重置在轉向架上，至少節省了1天的時間，順利拖離隧道。

除了陳永郎師傅，林佳龍也感謝共同投入救災及修復工作的第一線人員，及許多熱心民眾、公益、宗教團體到現場提供協助、物資等，又或者在事發當下聽到警消響徹雲霄的鳴笛聲時，趕緊讓出一條道路讓傷患得到最快速的搶救時間。

最後林佳龍仍期盼在安全第一的前提下，能夠儘快恢復東正線通行。修復的工作仍將持續進行，再次感謝搶修團隊的付出。而台鐵待隧道內車廂全數淨空後，將由台灣世曦公司及土木技師公會進行隧道結構安全檢測，預計2週內、4月20日前完成檢測報告，提出具體建議，確保隧道結構安全才會通車。

(中時 )