台鐵太魯閣號事故，事發迄今來到第6天，在搶救人員及工程團隊不分晝夜、輪班全力投入搶修後，受損最慘烈的第8節車廂終於在今天凌晨移出；交通部長林佳龍在臉書特別感謝正一鋼索的陳永郎老師傅，儘管已退休深夜仍在現場提供專業指導。對此，老師傅低調不願受訪，由他兒子轉述，父親見大家都在努力，自己只是出己力奉獻專業，最後還是靠各界團結才能讓東正線早日通車。

事故中，首當其衝擦撞釀禍工程車的第8節車廂，因先擦撞工程車，再撞擊隧道口，進入隧道後甚至不斷擦撞隧道壁，導致車體已扭曲、變形，車頭也削掉一大半，宛如廢鐵；工程團隊在昨晚10點52分將其拖出隧道口後，今天凌晨拖離現場。

林佳龍在臉書上除感謝各界馳援共同投入救災及修復工作，更特別提及正一鋼索的陳永郎老師傅，「今年70歲也已經退休，但過去三天當工程越趨困難時，他卻義務到現場提供專業建議，讓今日第八車的拖吊任務，可以避免車體切割，改讓車體重置於轉向架上，使時間上至少節省了大概一天的時間。」

交通部長林佳龍昨晚特別感謝正一鋼索的陳永郎老師傅，今年70歲也已經退休，卻還是義務到現場提供專業建議。（交通部提供／羅亦晽翻攝）

對此，陳永郎老師傅的兒子陳宇宏說，父親在事發第一時間就抵達現場，待搜救人員將罹難者的遺體、傷者救出隧道後，他也跟著台鐵搶修人員入內評估，如何用最有效率的方式將車廂移離現場。

陳宇宏說，父親認為大家在第一時間都有貢獻自己的專業，他看見每個人都有幫忙，認為自己在拖拉機具的部分能提供些許意見，因此義務前往現場給予建議。「我們只是出一點力量，但前置作業還是需要靠消防人員及相關專業人士，大家團結努力，爭取最有效率的時間來解決，讓東部幹線能早日通車」。

陳宇宏也說，因父親這幾天都在現場，自己也是幫忙準備相關器材，但拖離作業越到後面是越困難，要利用的器具很多，父親身體的確有些疲憊，但他還是有找時間休息。而他看到車廂能在最快速的時間拖離現場，感到十分欣慰，不過父親十分低調，不願受訪。

據了解，正一鋼索由陳永郎老師傅開業，在花蓮服務已逾40年，而他的兒子陳宇宏也有在事故現場幫忙提供最佳建議。

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(中時 )