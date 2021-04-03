台鐵408次太魯閣號昨（2日）行經清水隧道時，撞上闖入軌道的工程車，釀成50死、上百人受傷的重大事故，對此，藝人何如芸語重心長表示：「雖然已經不可能，還是祈求所有人最後都平安」。

何如芸表示昨（2日）與友人通話，得知對方帶孩子參加學校畢業旅行，正前往去花蓮的路上，由於正逢清明連假，路上車速不到5公里，才有著去花蓮坐火車較舒適的念頭浮現，就傳出太魯閣號出軌重大事故，回憶起去花蓮坐了無數次太魯閣號和普悠瑪號，不僅熟知這條路線有幾個隧道，更記得過清水斷崖3分鐘後，就會抵達花蓮車站，沒想到最後一段路程，竟讓無數家庭就此天人永隔。

何如芸表示車上應該有許多乘客，是帶著孩子出遊的父母，原本懷抱雀躍心情前往目的地，卻發生無法預料的意外，不僅生理上的創傷，心靈上悔恨應該是更難原諒自己，衷心禱告此列車上的人能渡過難關，將傷亡降到最低，更沉痛表示：「雖然已經不可能，還是祈求所有人最後都平安」。

對此，網友也紛紛留言：「這一切發生真的太突然了，希望救援的行動能一切順利」、「真的希望所有人可以平安！台灣加油」、「多數人應該都開開心心的出遊，怎麼也沒想到變成這樣」、「這次意外不可原諒的是人為因素」、「唉～今天全台灣人心情都很沉重，希望一切平安」。

(中時新聞網)