昨(2日)清明連假第一天，台鐵太魯閣昨發生嚴重意外，一部工程車在花蓮清水隧道的邊坡上滑落，導致路過的408車次列車被砸出軌，已造成50死、146輕重傷，年紀最小的罹難者僅有6歲。見此，男主播洪培翔看了現場還原示意圖後，無奈問該名司機當時為何會將車停在斜坡上，怒批：「不管哪種心態，都是對自己工作的不尊重、不負責、不在乎！」

東森主播洪培翔是節目《台灣啟示錄》主持人，昨晚他發文說看了示意圖只有痛心，平時開車的人很少會選擇把車停在斜坡上，除非別無選擇，「就算你拉了手煞車，搬了石頭擋輪胎，都難免心不安⋯」，如果該名司機當時更謹慎，設想要是車子「萬一」滑落邊坡下的鐵軌，事故是否就不會發生。

洪培翔發文。（圖／翻攝自東森新聞 洪培翔臉書）

洪培翔說：「但他還是把車停在斜坡了⋯所以，他是完全沒有危機感？還是，他可能就是一時貪圖方便少走幾步路，心存僥倖？結果賠上了多少人命？葬送了多少家庭的幸福？」話鋒一轉他問網友平時走過台灣工地時是否也有類似經驗，施工圍籬從未替行人著想，機器擺上就施工，也沒想過是否影響行車安全，「更別說什麼天際線什麼美感不美感？反正能用就好！」

「如果我們都習慣了這樣的日常，當你在日本街頭，看到這樣的景象，瞠目結舌也就不意外！」洪培翔表示，當在日本時，他印象最深刻的就是日本人對待工作的態度，大家都戴好安全帽、穿著整齊制服、識別證統一掛在左胸，圍籬也拉的規規矩矩，各司其職，既使只是很小的工作，「所以，日本鄉下隨便一間公共廁所，比我家的馬桶還乾淨⋯」。

陶晶瑩發文。（圖／翻攝自陶晶瑩臉書）

洪培翔說，回到台灣常常一直不能接受一件事，某些餐廳的廁所髒到不行，生意還是很好，「當你使用過它的廁所，你怎麼能相信它的廚房能有多乾淨？」，最後強調：「既然客人都不在乎，老闆又何必費心多事呢？又是誰縱容這種差不多文化呢？」無獨有偶，藝人陶晶瑩昨也心情低落分享類似感觸：「如果每個人在自己的專業上都能謹慎面對」，網友回應：「這就是台灣，最美的風景是人，最慘的也是人性。」、「台灣的施工真的沒辦法跟日本比，不是說台灣的不好，而是日本太好」、「底層文化，說白了，不怕死的僥倖心態」、「工作或日常，不能覺得『又不會怎樣』， 一次事件萬般後悔都無用」。

(中時新聞網)