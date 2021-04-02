台鐵太魯閣號今（2日）上午行經花蓮大清水隧道，發生嚴重出軌事故，造成多人無生命跡象、上百人受傷，金曲歌王王宏恩得知台鐵發生嚴重意外後，這才驚覺是坐的前一班列車，報平安之餘，也希望所有人能為這次傷亡的乘客祈禱。

王宏恩今天一早坐火車準備回台東，由於前一晚整理行李弄到蠻晚，因此上車後立刻倒頭就睡，但睡沒久多電話就一直響，接完電話才知道坐的前一班太魯閣號，發生重大出軌事故，造成多人無生命跡象、上百人受傷，他坦言感到震驚也很傷心，不禁感嘆：「很多人離開家鄉到異鄉努力工作，難得假期就是想回家看看思念的家人，好不容易努力加幸運買到車票，最後等著你的又是不定時炸彈的火車意外事件，想到心情就覺得實在很讓人沮喪」。

今天一早坐火車準備回台東，昨夜根本也沒辦法好好睡，畢竟整理行李弄的蠻晚的，然後又怕睡過頭趕不上火車，所以好不容易趕上火車，坐上位置直接倒頭就睡，但睡沒久多電話就一直響，我想說到底是怎麼一回事⋯，沒想到竟然是我坐的前一班火車發生重大的撞擊出軌...

王宏恩 Biung 發佈於 2021年4月1日 星期四

王宏恩也想起多年前曾發生火車翻覆意外，造成很多無辜生命傷亡，讓他當時坐火車回台東幾乎不敢睡，一路上忐忑不安深怕在睡夢中發生意外，如今發文除了跟大家報平安之外，也希望所有人能為這次火車出軌造事故成的傷亡祈禱，希望這個假期大家都能平平安安。

對此，網友也紛紛留言：「救護車不停的送傷者去醫院，路過看到這個畫面很心痛」、「搭火車到花蓮，越來越險峻，百姓早已不知如何是好」、「東部人怎麼連坐火車都要擔心」，好友陳建州也留言關切：「看到新聞真的非常擔心，一直打給你都不接！真的差點哭出來」。

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(中時新聞網)

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