台北市長柯文哲8日赴議會施政報告，民進黨議員王世堅提出權宜問題杯葛，痛批柯228一日北高的腳踏車哏，沒有最瞎只有更瞎，怪東怪西不僅把政治責任怪罪到北市體育局長身上，還怪到腳踏車，王也當場送腳踏車給柯，並在腳踏車刻上「市長不難專心市政而已。」

柯文哲在228紀念日當天多次騎腳踏車挑戰一日北高，王世堅今指出，柯的腳踏車哏就好像不好聽的歌，第1次新奇、第2次無聊，今年第3次「又來了」，歷屆市長都會編列預算做自行車推廣運動，但柯文哲是假藉推廣自行車之名行銷自己。

台北市議員王世堅8日送給台北市長柯文哲腳踏車，並在腳踏車刻上「市長不難專心市政而已。」（張立勳攝）

王世堅表示，市府在2017年花87萬，後來又花100萬、今年則花費95萬，平均每2年發一次神經，今年柯文哲228腳踏車哏，沒有最瞎只有更瞎，英明神武出了包就怪別人，要體育局長負政治責任，怪東怪西，還怪腳踏車「我不熟它，它不熟我」。

他今天送柯文哲1台最愛的腳踏車，呼籲柯騎車上下班、在辦公室騎，不要再說不熟它了，別再浪費預算。

王世堅並把柯文哲書上的名言「政治不難找回良心而已」改為「市長不難專心市政而已」刻在腳踏車上轉送給柯，他還說，柯文哲甚至是「政治不難找回網軍而已」，讓在打選戰時的網軍頭子邱昱凱坐領350萬年薪，擔任悠遊卡公司總經理，結果還汙辱公務人員稱低薪是貪汙溫床，並對外暗示說邱昱凱不領350萬元，就會貪汙了。

(中時 )