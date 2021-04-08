台鐵太魯閣號408車次釀50死、逾200傷慘劇，外界質疑造成嚴重傷亡，站票也是關鍵原因之一，並在網路上掀起站票存廢的論戰，一部分網友認為「安全是回家唯一的路」，應該廢除站票；另一派網友則表示，此次事件最該檢討的並非站票存廢與否，而是鐵道異物、工安、違停等問題。

日前一名網友於PTT八卦板發文指出，太魯閣號事故後，不少生還者驚恐地表示，周圍站票的人幾乎都罹難，甚至當場飛出窗外，因此原PO認為工安固然重要，「但若是沒有賣站票，罹難者也會減少很多吧？這樣大家還希望販售站票嗎？」

貼文曝光後，隨即掀起鄉民熱烈討論，一部分人認為「安全是回家唯一的路」，普悠瑪事件再加上太魯閣意外，應該取消快速列車販售站票，凡事應以安全為優先考量，站票與坐票相比，坐著有椅背可減緩衝擊，傷害可能會因此降低。

不過此說法引發不少花東人反對，並回文表示，「可以不要站票，但是你要花東人怎麼回家？」現階段除了普悠瑪、太魯閣，台北台東飛機單程就要2000元，若要廢火車站票，是要給花東人更多實名制的座位？還是加開更多班次？花東長期運量不足，每次搶票都是一秒之差的作戰，逢年過節應該保障花東人可以回家，餘額再釋出給外縣市民眾旅遊，而且這次事件最該檢討的絕對不是站票，是鐵道異物、工安、違停等問題。

(中時新聞網)