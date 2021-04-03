台鐵太魯閣號昨（２日）在花蓮清水隧道疑遭工程車砸中出軌，造成50人罹難、逾百人輕重傷，對此曾主跑交通線多年的前主播蕭彤雯，看到這起交通災難格外有感，在臉書難過發文：「為什麼他們到不了站呢」，讓所有人看了格外鼻酸。

蕭彤雯表示看到太魯閣列車事故的報導，一整天心情都格外沈重，得知列車是一路撞進隧道後出軌，當下就知道傷亡必定慘重，也增添救援上的難度，想到列車上乘客不是準備返鄉掃墓，就是家中雙親正等待迎接他們的遊子，不然就是準備出遊的一家大小，原本再一會兒就要抵達花蓮了，沒想到卻發生這起天人永隔的意外，讓她難過表示：「我們都一樣啊⋯為什麼他們到不了站呢？實在太令人難受了。」

#就敬我們還能平安的活著 今天一整天心情都好沈重 不斷滑著太魯閣列車事故的最新消息 過去曾主跑交通線多年 第一時間看到... 由蕭彤雯發佈於 2021年4月2日 星期五

蕭彤雯透露看了一整天難過的報導，縱使昨日夕陽很美仍覺得悲傷，晚餐後與老公相敬時，她回問要敬什麼？老公回答：「就敬我們還能平安的活著。」希望所有人能為太魯閣列車事故死傷者祈福，對此，網友也回應：「意外和明天真的不知道哪個先到，只能好好珍惜自己和身邊至愛的家人朋友」、「敬我們還能平安的活著，真的要好好珍惜每一天」、「工程車一時的疏失，造成永遠無法彌補的人生」。

蕭彤雯聽聞台鐵發生重大傷亡時，第一時間就PO文祈求平安，當時一名網友留言表示自己就在該列火車上，當下蕭彤雯急忙詢問：「你們還好嗎？」，該名網友回應：「後面3節沒事。前面很嚴重」，蕭彤雯再說：「平安平安」，沒想到一個疏失，竟釀成逾70年來最慘鐵道事故。

驚恐！太魯閣號出軌 乘客憶撞擊瞬間「人被甩出來」互助止血

(中時新聞網)