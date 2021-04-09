內政部昨表示，政黨的標章宜應時代的變遷，尊重象徵國家的國徽適度調整。對此，淡江大學全球發展學院院長包正豪質疑，內政部在這個時間點討論修改國徽事宜，該不會是要轉移太魯閣號出軌的輿論焦點吧？

立法院會1月通過時代力量黨團提案，要求內政部2個月內評估更改國徽的必要性。內政部評估報告昨（8日）出爐，認為國徽與國民黨徽類似，國徽代表國家，不輕易修改，政黨標章則宜順應時代變遷適度調整，以與國家象徵有相當的識別度。

對此，包正豪昨也在臉書發文表示，自己的小寶寶眼睛到底看到什麼？民進黨政府的內政部竟然說：「國徽做為國家的象徵，自有其凝聚國人情感之莊嚴意涵」，這話本身沒有問題，可是民進黨不是連國旗國號都認為是糟粕，是威權遺毒嗎？也沒見過哪個民進黨政客表現出絲毫敬意，到底那來的莊嚴啊？

包正豪直言，內政部說這話到底有誰信，就算是冠冕堂皇的謊話，也得想想說出來會不會讓人覺得好笑。也許對民進黨而言，什麼都可以出賣，但不是每個人都能做到像民進黨這樣廉價的。包正豪説，這讓他想起鮭魚之亂，民進黨要不要考慮改黨名為：民進鮭魚黨，反正可隨局勢變更或社會脈絡而調整，「民進鮭魚」，很接地氣，是社會脈絡啊！而且民進黨不是很愛講時空環境變遷，現在鮭魚當道，真的可以考慮一下。

(中時新聞網)