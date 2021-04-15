針對內政部擬在5月提案修正「建築技術規則」，降低新建案的公設比來達到降低房價，全國商總主席、鄉林(5531)集團董事長賴正鎰今天說，缺工缺料等問題已經減少建商利潤，如果將來還要減少公設計價坪數，建商若要經營下去，最後就是被迫拉高單坪售價，這對降低房價不僅沒有幫助，還會增加實價登錄的坪數計算困擾。他不懂政府為何要管那麼多，而且二手房與新建案適用法規不同，公設比自然有落差，要怎麼在同一套制度下納管？他質疑政府現在根本就是來亂的，應交由市場自行決定就好。

賴正鎰舉例，若一戶50坪、總價1000萬元的房子，原本每坪單價20萬元；拿掉35%公設比的坪數之後，變成32.5坪計價，那建商依成本及收益還是要賣1000萬元，如此一來每坪單價飆高到30.7萬元。將來在新舊制雜陳下，預售屋、新成屋和中古屋完全不同，實價登錄揭露結果讓人眼花無所適從，建議政府修法前宜三思。

賴正鎰指出，公設多寡跟房價並無絕對關係，通常建案公設區分「小公」、「大公」。「小公」是指建物的兩支樓梯、電梯梯間等設施，即由部分住戶共同分擔的空間；「大公」則包括機電設施、樓與樓之間連通道、門廳、管理室、避難室等，即全體住戶共同分擔，光是這些最基本的大公、小公加起來的公設比，至少要22%以上。如果戶數多的大樓社區，大家共同持分，分擔起來其實還好，但若是小基地建案，分攤公設比恐更高。 他解釋說，過去大樓只要一支逃生梯，後來政府強化消防逃生安全，建築法與消防法等相關法規趨嚴，各樓層與地下室都有防火門等消防設施空間，8層樓以上建物應設置至少2座逃生梯，另11層樓以上的大樓還要設立緊急升降梯和排煙室，所以公設比才會拉高到29%左右。

他指出，爭議多的地下室車道由住戶共同分攤的問題，以使用者付費原則是相當合理的，但是政府沒有想到的是，並不是沒有買車位就用不到，因為多數地下室有同時設置蓄水池、垃圾集中站、化糞池或有其他共同使用性，要將車道、車位排除於公設面積勢必引發爭議，至於要攤提多少比例，他認為可以再討論。

(時報資訊)