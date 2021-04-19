台鐵太魯閣號重大事故後，交通部長林佳龍必須扛起政治責任，當時就有許多人認為王國材應該會被扶正，一來是王國材經驗完整，可以立刻上手，符合閣揆蘇貞昌一貫的風格；二來是他個性溫和但不失風趣，做事扎實但不失柔軟，可以扮演上下溝通的角色。果然，行政院19日演出了一齣「工具人變投手」的大戲。

王國材被稱為「最佳工具人」，其來有自。2018年10月下旬普悠瑪號重大事故，同年12月初時任行政院長賴清德已批准交通部長吳宏謀辭呈，王國材從12月3日代理交通部長直到隔年1月14日林佳龍上任為止。代理期間有立委稱他是「交通部最佳工具人」，因為翻開王國材履歷，他在交通部內不斷「救火」，代理過的職務包括中華郵政董事長、台灣港務公司董事長，兼任中華航空事業發展基金會董事長、圓山飯店董事長等，立委稱他宛如美國職棒大聯盟「超級工具人」索布里斯特（Ben Zobrist），能守二壘、游擊與外野，又能敲安打和全壘打，連投手都當過，只剩捕手這個位子沒守過。王國材當時大方回應「沒錯」，但也謙稱：「比我優秀的人很多，而且一般工具人很少變成主要投手，」讓立法院交通委員會爆出一片笑聲。

王國材未來最重要的任務，其實說穿了只有一項：徹底改革台鐵。主要是交通部雖然家大業大，但加起來都沒有台鐵這家百年老店這樣龐大而複雜；只要能幫台鐵除去陳舊包袱，改頭換面，王國材就可以穩穩留名了。而要做到這一點，他首先要先找一位既有台鐵實務經驗，又有政治敏感度的台鐵局長。

有實務經驗，這個台鐵局長才能叫底下的人服氣，包括搞定台鐵運工機電的橫向聯繫，以及兩個風格大不同的工會；至於政治敏感度，眾所周知台鐵其實有許多政治包袱，包括要不要漲票價？要停那些小站？背後充滿了盤根錯節的政治勢力。台鐵從來不只是台鐵自己的問題，新任台鐵局長一定要看得通透這些，要和交通部長有很好的溝通，才能放開手去做。

台鐵的問題不是台鐵能解決，甚至也不是交通部能解決，必須上到行政院的層級去跨部會盤點。但雖說台鐵的問題不是交通部能解決，卻絕對要由交通部長扮演樞紐，揪出問題，找到資源，並幫台鐵局長扛下政治壓力。

過去只是守壘包和外野，如今王國材真正踏上投手丘，就看他能不能把球投入好球帶了。

(旺報 )