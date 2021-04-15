近來鬧得沸沸揚揚的收購東芝（Toshiba）一事，發展至今，不僅連東芝執行長都丟了烏紗帽，現在也傳出，日本政府有意組成國家隊參予競標，打算將東芝納為己有。

15日根據日刊工業新聞(Nikkan Kogyo Shimbun)報導，這兩家具有濃厚日本官方色彩的產業革新投資機構（JIC）與農林中央金庫（Norinchukin Bank），正考慮加入收購日本東芝競標者行列。

JIC是一家日本政府與約20家民間企業，所共同出資組成的投資公司。至於農林中央金庫，也是一家半官方金融機構。

由於，日本政府出面整合的投標大隊可能將加入，跟原本像歐洲的CVC資本合夥(CVC Capital Partners)，美國的KKR以及加拿大的Brookfield等，也有意拿下東芝的外資法人相比，對日本主管機關而言，當然是肥水怎能落外人之田呢。

而已向東芝提出公開收購報價的外資CVC Capital Partners，根據日經新聞(Nikkei)14日指出，正打算與美國貝恩資本(Bain Capital)聯手繼續參與競標。不過，顯然是日本政府組成的國家對，目前看起來較占上風。

除了上述這支國家隊伍外，其它政府基金據傳也會來參一腳。

6日傳出，CVC資本合夥將以200億美元價格買下東芝，但東芝董事會14日表示，這是CVC自己一廂情願的看法，因併購缺乏實質性內容，故尚須審慎考慮。特別是目前東芝的技術可用於核電廠，國防導彈，以及其它軍事用途上。

日本國家隊成員之一的JIC拒絕評論，而農林中央金庫，也沒有立即回應此報導。

(時報資訊)