台鐵太魯閣號408次發生翻軌意外，造成50死悲劇，基隆市搜救隊昨也前往花蓮支援救災，一路挺進最慘的第7、8節車廂，搜救人員回憶，當時有名媽媽情緒激動、雙手顫抖地說要救出上下身分離的女兒大體，但下身遲遲未尋獲，救難人員事後也找到一具下身，雖然尚未確定是否為該女的，但當時慈母一度泣不成聲，讓在場人員皆鼻酸。

帶著搜救隊挺進支援的第1大隊副大隊長蘇元鏞回憶，第7、8節車廂受撞擊後扭曲變形，穿梭其中救災相當不易，必須配戴頭燈與手電筒，每走一步都會看見屍塊，隧道與車廂內充滿血腥味，令人想到災難場景，回想時仍舊怵目驚心。

蘇說，車廂內有許多年幼的孩子，當時有位媽媽哭喊要找女兒遺體，但只見上身，下身卻尚未尋獲，期盼救災人員能找到另一半身軀，讓遺體得以完整；皇天不負苦心人，在數度搜尋過程中，總算找到一具下身，雖不確定是否是女孩的下身，但媽媽仍當場放聲痛哭，一度無法言語。

據統計，這2節車廂共尋獲28具罹難者遺體，其中27具都集中在第8節車廂。蘇說，由於遺體數極高，屍塊甚至有2大袋之多，救難隊必須協力搬運至台鐵工程車上，由隧道另一端（南口）運出，所有人員直至確認受困者皆已救出後，才收拾裝具返回歸建。

基隆市消防局在本次事故中，總計動員本市特種搜救隊人員16人、義消特種搜救隊5人、救災車輛6輛及各式救災裝備器材，救援任務現已圓滿順利完成，搜救人員也在今天返回基隆。消防局長陳龍輝也說，感謝搜救人員無私奉獻及捨己為人的精神，他要給予最高的敬意及感謝。

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(中時 )