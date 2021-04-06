台鐵408次太魯閣於2日出軌造成重大死傷，一名參與救援的花蓮壽豐義消救難隊員李德緯昨（5日）凌晨於臉書表示，當時挺進變形最嚴重的第8節車廂，於角落瞥見一隻螢幕碎裂的手機頻頻亮起，一看才發現是來自「爸爸」的電話，未接來電已18通，讓他頓時心頭一酸。

李德緯3日曾在臉書分享，在救援時一位倖存的楊爸爸看著搜救人員抱著已無意識的小女兒，脫口說出一句，「可以讓我再抱抱她嗎？」讓他瞬間紅了眼眶，差點在家屬前情緒潰堤；事後，楊爸爸也現身留言區回應李德緯，「感謝你們的幫忙，讓我至少還有一個女兒。」

李德緯5日再次發文分享當日搜救現場的故事，在報到後，他一路直奔隧道最深處死傷最慘重的第8節車廂，抵達車廂後加緊腳步移出罹難者大體，但他卻突然瞥見車廂角落的一支手機，走近一看發現螢幕早已破裂，但清楚可見來電顯示是「爸爸」。

李德緯一邊忙著接過學長遞出的患者，一邊又留意到角落的手機螢幕頻頻亮起，一看卻發現未接來電已累積了18通；李德緯問學長：「電話要幫他接嗎？」學長並未回應，過後，李德緯繼續忙著搜救，也沒再留意那隻被留下的手機。

李德緯事後分享當下的感觸，直說，「打這通電話的人一定盼望有人能接聽，但如果接起來後不是他熟悉的聲音，那會有多心碎」；李德緯也說，只希望那是倉皇逃生的乘客所遺留的電話，好讓電話那頭的爸爸少些心碎。

文章曝光後，許多網友在下方留言，「謝謝你們」、「辛苦你們了」、「謝謝救難英雄」、「感謝有你們的存在，台灣的英雄」、「任務完成後，別忘了好好修復你們的心喔」、「感謝你們無私付出」。

(中時新聞網)