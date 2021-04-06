台鐵豐原站員工舉手敬禮，目送護送袁淳修骨灰的專列過站。（台鐵豐原站提供／王文吉台中傳真）

台鐵豐原站月台上的候車旅客舉手敬禮，向化作千風的太魯閣司機員袁淳修致哀。（台鐵豐原站提供／王文吉台中傳真）

台鐵408車次太魯閣號司機袁淳修用盡生命煞車，仍無力回天，不幸命喪花蓮清水隧道，全車共50人罹難。袁淳修遺體今日於花蓮慈雲山火化，由台鐵派8725次專列護送骨灰及家屬運回故鄉台中，列車下午4時32分進入袁的老家豐原火車站，站長吳俊德、台鐵員工及多位候車旅客紛紛列隊敬禮送別，場面哀戚。

台鐵8725專列中午12點從花蓮站發車，袁淳修的妻子捧著骨灰，在袁的二姊、三姊陪同下搭乘專列返回台中，下午4點32分，8725專列鳴笛駛過豐原站。袁淳修早已化作千風，專列經過老家車站無法入家門，站長吳俊德、台鐵員工及多位候車旅客紛紛站上月台邊，列隊敬禮向專列致哀，目送袁淳修最後一程。

年僅33歲的袁淳修是台中豐原人，婚後與妻子在台北租屋，約莫半個月搭火車回豐原探望媽媽。台鐵豐原站員工表示，淳修為人親切有禮貌，每次進出站都會打招呼，自己拖著行李走路10多分鐘回家，他的陽光笑容、爽朗笑容已成追憶，令人難過。

(中時 )