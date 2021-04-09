台鐵在事故後派區間車接駁列車上旅客。(台鐵提供／林欣儀台中傳真)

台鐵普悠瑪271次列車，9日下午行經台中市烏日區成功嶺附近時傳出事故，一名身分不詳的男子當時疑似蹲坐在鐵軌上，遭列車撞上並輾斃，附近民眾發現緊急報警，但救護人員到場只見男子已死亡且肢體分離，台鐵緊急改為單線雙向行車，並接駁車上上百乘客至彰化站。

台鐵西幹線烏日站附近一男子遭普悠瑪列車輾過慘死。(示意圖/中時資料庫)

這起事件發生在下午2點40分，台中市消防局接獲民眾報案，指稱有人被火車撞到，但救護人員趕到現場時，該民眾已死亡，經初步研判應為男性。

台鐵表示，該列普悠瑪271次列車當時行駛在成功到新烏日東正線軌道，經過成功東路平交道附近時撞上該名男子。經詢問司機員，該名男子行經該路段時，已入侵正線軌道。

意外發生後，台鐵緊急封閉東正線，列車則改行駛成功到新烏日間西正線雙向行車，事故發生後首班行經此地的列車誤點約60分鐘，該路段則於4點31分重新開放雙向行車。

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