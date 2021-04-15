日本職棒推薦賽事: 4/16(五) 16:45 軟體銀行鷹@西武獅》今年將尋求五連霸的軟體銀行鷹王者風範不再，目前在洋聯仍落後樂天位居第二，狀況不穩的軟銀4月初曾在主場遭西武獅橫掃，本週末軟銀將作客琦玉與西武獅進行三連戰，上次在主場顏面全失的軟銀能成功復仇嗎?

西武今年飽受傷兵所苦，主砲山川穗高3月底與火腿系列賽中拉傷大腿，外崎修汰也因為骨折持續缺陣。但西武小將相當爭氣，在山川穗高進入傷兵名單後，西武先在福岡橫掃軟銀，上週作客羅德也以2勝1敗贏下系列賽。其中台灣好手吳念庭升上一軍後打出火熱手感，出賽首週就被日刊體育選為洋聯單週最有價值球員，加上新秀外野手愛斗出賽4場就敲出3發全壘打，兩人在進攻端的貢獻，也讓西武能安然度過這段傷兵潮。

軟銀過去四季的全壘打數量都勇冠洋聯，但本季長打產量並不理想，怪力男柳田悠岐生涯攻擊指數高達0.977，但本季掉到0.742，得點圈打擊率更只有0.143。古巴重砲戴斯潘(Alfredo Despaigne)表現同樣低迷，本季攻擊指數僅有0.635，出賽13場只有1發全壘打，兩名中心打者近況都相當掙扎，加上開路先鋒周東佑京上壘率也大幅退步，使得軟銀本季得分能力疲軟，場均得分3.86在洋聯僅排名第三。

先發投手部分，筆者推測此戰將由西武的高橋光成對上軟銀的石川柊大。高橋光成本季出賽三場拿下2勝，每局被上壘率(WHIP，Walks Plus Hits per Inning Pitched)僅有1.08，是西武輪值中最穩定的投手。石川柊大今年自責分率3.60雖不差，但每局被上壘率卻高達1.35，如果遇到打擊串聯佳的球隊，容易讓對手造成大局。高橋光成與石川柊大曾在4/2同場先發過，高橋光成主投8局飆出8次三振，只失2分，拿下個人對軟銀的7連勝；石川柊大投了6局，被打出9支安打掉了6分，表現相形失色。

綜觀兩隊近況，西武打線雖然傷兵累累，但小獅群適時頂上，讓西武仍保有一定競爭力，軟銀打線過去有顯赫成績，但開季狀況不佳，打線斷層多，因此西武現階段進攻狀態並未亞於軟銀。而西武高橋光成本季狀況穩定，對比表現起伏較大的石川柊大，筆者看好高橋光成能繼續壓制軟銀，帶領球隊在主場拿下勝利。

(中時新聞網)