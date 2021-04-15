屏東某國中傳出有2名女學生的水瓶，先後疑似遭人摻入漂白水，家長向警方報案後校方展開調查，目前還未找出行為學生。校方表示，將秉持毋枉毋縱原則，將溫情輔導、柔性勸說，希望讓行為學生承認錯誤行為。

該校有名女學生上周五午休結束後打開水壺喝水，發現水壺有濃濃的漂白水味道，當下察覺沒有喝下去。她表示，中午吃完飯後喝水時，水壺的水都還正常，沒想到擔任資源服務公差志工回到教室後就發生這種事。

無獨有偶，這周一另1名同班的女同學，也是擔任服務公差志工後，喝水時聞到水瓶中有漂白水味道，當場將水吐掉；兩名女學生是好朋友，個性也都文靜。

校方表示，目前全案調查中，除了掌握學生平時交友情況，也調閱監視影像，希望找出行為學生，也將進行學生的法治教育宣導，及個別輔導與團體輔導，加強學生品德教育與法律常識，並協助警方後續調查。

另外防疫期間學校每周會提供漂白水等防疫物資，之後學校會將防疫物資改為集中管控發放。縣府表示，經兩天調查，還未能找出行為學生，後續學校會將繼續進行調查與處理.

(中時 )