本月10日上午10時許，台北市北投區中央北路一段的「台北市馬祖文化協會」遭2名男子持槍射擊，案後2惡煞還駕駛瑪莎拉蒂逃逸，警方獲報後證實開槍的2男為北聯幫成員，而該協會也是北聯幫堂口，疑似因爲成員不被重用起內鬨，才會憤而開槍。

警方調查，2名槍手分別為北連幫派份子楊男、郭男，10日上午10時許，2人駕駛300多萬元的瑪莎拉蒂前往北投區中央北路一段的台北市馬祖文化協會，楊男先朝窗內開2槍、郭男則對空鳴1槍，犯案完開著名車逃逸。

警方查出，該瑪莎拉蒂車主為郭嫌前妻林女，2煞犯後原先打算將瑪莎拉蒂開回去還給車主林女，但遭到拒絕，所幸只好棄車逃逸，警方為了採證，將車輛拖回分局，並通知林女前往領車也遭拒，昨（14）日由郭嫌母親領回。

據悉，開槍的楊嫌原為北聯幫內1名重量級大哥的左右手，因敢衝、敢做成為幫內中生代大哥，豈料，2年前卻與該重量級大哥發生爭執，被冰進冷凍庫不被重用，楊嫌疑似因此心生不滿，才會朝北聯幫堂口開槍洩憤。

警方也表示，目前不排除楊嫌是在吸食毒品後犯案，因楊男手機關機，找不到人，警方將持續通知嫌犯到案，釐清案情。

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(中時新聞網)