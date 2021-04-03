台鐵太魯閣號2日因被摔落的工程車砸中發生出軌意外，已造成50死、146輕重傷，堪稱台鐵最嚴重意外事故。媒體人謝寒冰表示，火車缺乏安全配件、隧道邊坡未設置防護措施、工程車停靠邊坡未按法規放車擋、鐵軌高處所有停靠車輛都未放車擋，這些都是此次會造成慘重傷亡的主因；尤其最後一點，更是日後的極大隱憂。

謝寒冰昨日（2）在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉表示，他妻子就是花蓮人，所以他經常往返花蓮，其實回花蓮真的很痛苦，不是大塞車就是一票難求，不然就是出現各種意外，2018年普悠瑪才出過一次事情，結果這次出現的傷亡比上次還要慘重。

謝寒冰表示，火車本身看起來是沒問題的，但火車行駛剛好遇上一個彎道，即便看到一輛工程車滑落，火車也沒辦法做出任何反應，因為要讓火車瞬間煞車是絕對不可能的事；被工程車撞到後，火車就整個衝入隧道，因為遭受太過強烈的衝擊，才會出現火車車頭幾乎整個都被切掉的慘況，而車內乘客當下也完全無法做任何反應。

針對此事造成的慘重傷亡，謝寒冰指出四大主因：第一，火車與一般汽車不同，上面沒有安全氣囊等配件，當下大家就整個噴飛、東倒西歪；第二，明隧道邊坡都沒有護欄或圍堤等相關防護措施，導致停在斜坡上的工程車，不明原因就這麼摔落；第三，車子滑動當下並沒有地震等不可抗力因素，工程車手煞車有沒有拉是一回事，但更重要的是，工程車按照法令規定，停在斜坡上要有車擋，當下車擋有沒有放即一大關鍵。

謝寒冰特別指出最恐怖的第四點，從現場空拍圖來看，明明火車鐵軌高處還停有很多車，這些車又都有放車擋嗎？這都為日後公共安全埋下極大隱憂。

(中時新聞網)