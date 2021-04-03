驚恐！太魯閣號出軌 乘客憶撞擊瞬間「人被甩出來」互助止血

台鐵太魯閣號2日發生出軌重大意外，已造成50死、146輕重傷。中廣董事長趙少康表示，隧道工程由台鐵發包，工地管理與工程監督為台鐵職責，林佳龍身為交通部長理當負起政治責任；援助、治療與究責並行不悖，否則將恐「船過水無痕」；此外，趙更舉1977、1983、2000、2018年發生重大意外，首長引咎辭職例子，重申要林佳龍負起政治責任。

趙少康今日（1）在臉書發文表示，台鐵太魯閣號重大事故造成超過 50 人罹難，舉國哀痛的同時，有人對他應該盡速究責的主張不以為然，為讓真理辨明，他必須再度闡述自己的想法。

趙少康提出三大原因：一、明隧道工程也是台鐵發包的工程，工地管理及安全監督是台鐵的職責，台鐵屬於交通部，林佳龍是交通部長，當然要負起政治責任，否則把政治責任丟掉水溝裡算了。林佳龍應該在第一時間提出辭呈，由上級定奪，怎麼好意思說「我現在不能也不會辭職」？二、援救與治療受傷旅客是最重要的事，但與追究責任並行不悖，更可以給不幸死難者的家人一點交代，否則像以前一樣，船過水無痕，像話嗎？你們還知道一點點的責任政治嗎？你們只知道為民進黨官員護航，還有一點點良心嗎？

三、什麼是政治責任？下面這些首長都是因為重大意外、引咎辭職，擔起政治責任：1977年蘇澳港翻船，32名大學師生死亡，當時教育部蔣彥士部長引咎辭職獲准。1983年省立豐原高中禮堂倒塌事件，學生26人喪生、82人受傷，當時省教育廳黃昆輝廳長請辭獲准。2000年八掌溪事件，4名工人死亡，行政院副院長游錫堃請辭。2018年普悠瑪翻車事故，18人死亡、215人輕重傷，交通部長吳宏謀請辭獲慰留，一個半月後，再度請辭獲准。

趙少康文末再度強調：「對今天的不幸，要再度向罹難者家屬致哀，並為逝者祈禱、為傷者祈福，願天佑台灣。」

(中時新聞網)