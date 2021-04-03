昨（2日）是清明連假第一天，台鐵太魯閣號發生重大意外事故，造成50人死亡、146人輕重傷，是台鐵70年以來最嚴重事故。對此，前總統馬英九哀痛表示，政府現在要全力搶救，釐清事故原因，恢復社會大眾對公共運輸安全的信心，是政府必須負起的責任。

對於這場事故，馬英九今（3日）在臉書發文表示，昨天，台鐵發生半世紀來最嚴重的意外事故，對台灣來說，又是令人悲痛心碎的一天。50名乘客不幸罹難，上百人輕重傷；即使平安脫困，也在獲救者的心頭留下陰影與創傷。

馬英九稱，事故現場的慘況，衝擊每一位國人的心，讓人心碎難眠。但越是艱難的時刻，越凝聚台灣人民的心，相信全國民眾都願成為傷者與罹難者家屬的堅強後盾，用最深的關懷，攜手陪伴他們度過難關。

馬英九呼籲，全力搶救，釐清事故原因，恢復社會大眾對公共運輸安全的信心，是政府必須負起的責任。再大的風雨終會平息，再深的傷痛終會過去，讓我們相互扶持，一起為罹難者致哀，為傷者祈福；願亡者安息，傷者早日康復，生者堅強，台灣平安！

太魯閣號昨上午由樹林站發車開往台東，9時28分行經花蓮清水隧道前，衝撞從邊坡滑落到軌道上的工程車，巨大撞擊下，車頭被削去大半，第8至第3節車廂出軌在隧道內，車廂變形、零件碎片四散，造成50人死亡、146人輕重傷，是台鐵70年以來最嚴重事故。

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(中時新聞網)