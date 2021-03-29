身背6條毒品通緝的許姓男子，28日凌晨前往屏東市一處汽車旅館交易毒品，遇里港警分局專案小組圍捕時，企圖駕車衝撞警方，員警隨即朝車輛連開21槍，將人逮捕到案，偵訊後遭裁定收押。

警方表示，許嫌因販賣毒品遭屏東地院判刑9年10個月確定，逃亡期間常利用汽車旅館做為販毒場所，如遭遇警方查緝，均不顧用路人安全高速駕車逃逸，甚至不惜衝撞警車以求突圍。

與許交手過的員警透露，許男逃亡期間仍以販賣毒品維生，為規避警方查緝，均利用汽車旅館做為販賣毒品交易地點，該因生性狡滑，平日警覺性高，多次遭遇警方查緝時，均不顧用路人安全高速駕車逃逸，甚至不惜衝撞警車以求突圍。

里港警方28日凌晨接獲線報，得知許嫌欲前往屏東市汽車旅館進行交易毒品，於是到場埋伏，一發現對方駕駛車輛抵達，專案小組即駕偵防車堵住去路，許嫌為求突圍，竟故技重施，駕車高速衝撞員警偵防車，造成偵防車車頭嚴重毀損。

專案小組為避免造成民眾及警方人員生命財產遭受危害，即大膽朝許嫌車輛連開21槍後，將許嫌拖下車當場逮捕，並在許嫌車上起獲安非他命537.5公克、Ｋ他命重6.8公克、販毒所得新台幣9萬7000元，及電子磅秤、行動電話、K盤、夾鏈袋等相關證物，全案依毒品危害防制條例及妨害公務等罪嫌，移送屏東地檢署偵辦。

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(中時 )