後勁武聖宮3日晚間逾時施放煙火擾民，高雄市消防局人員到場了解煙火施放狀況。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

後勁武聖宮3日晚間超過晚間10時仍舉辦廟會繞境活動，施放煙火，此事引起左營地區民眾不滿，認為此活動太過熱鬧，深夜打擾民眾安寧；網友也紛紛議論，詢問左營地區怎麼了。左營警方與消防局依法開罰。

警方表示，這家祭祀關聖帝君的宮廟3日晚間在左營地區舉行廟會活動與繞境，超過10時仍繼續進行，警方對廟會申請人依違反道路交通管理處罰條例第82條，掣單舉發2件（活動逾時、道路障礙），各新台幣1200以上2400元以下罰鍰。

消防局說，此案因影響公共安全及安寧，該局取締其違反高雄市爆竹煙火施放管制自治條例、依爆竹煙火管理條例第29條開立舉發單，依法裁處新台幣3至15萬元。

在消防局人員告知廟會人員，已經超過10時，不應該再放煙火，廟會人員隨即停止施放；消防局表示，宗教活動繞境信徒眾多，原則上以勸導減量施放爆竹為主，違反規定部份依法開罰。此廟會活動至3日晚間11時才結束。

(中時 )