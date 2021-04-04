後勁武聖宮3日晚間超過晚間10時仍舉辦廟會繞境活動，施放煙火，此事引起左營地區民眾不滿，認為此活動太過熱鬧，深夜打擾民眾安寧；網友也紛紛議論，詢問左營地區怎麼了。左營警方與消防局依法開罰。
警方表示，這家祭祀關聖帝君的宮廟3日晚間在左營地區舉行廟會活動與繞境，超過10時仍繼續進行，警方對廟會申請人依違反道路交通管理處罰條例第82條，掣單舉發2件（活動逾時、道路障礙），各新台幣1200以上2400元以下罰鍰。
消防局說，此案因影響公共安全及安寧，該局取締其違反高雄市爆竹煙火施放管制自治條例、依爆竹煙火管理條例第29條開立舉發單，依法裁處新台幣3至15萬元。
在消防局人員告知廟會人員，已經超過10時，不應該再放煙火，廟會人員隨即停止施放；消防局表示，宗教活動繞境信徒眾多，原則上以勸導減量施放爆竹為主，違反規定部份依法開罰。此廟會活動至3日晚間11時才結束。
(中時 )
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