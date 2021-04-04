台中市警察局第六分局查緝5人到案，強調清明連假期間，治安也不會有空窗期，絕不容許不法行為挑戰公權力（民眾提供／盧金足台中傳真）

久旱不雨，氣溫轉熱火氣大，清明連假很多人開車出遊，卻因行車糾紛開打，玩不成還被逮進警局。台中市4日下午1時30分在西屯區河南路3段與市政北六路口，3輛自小客車因行車糾紛引起打架情事，警察局第六分局獲報後，線上警網8人迅速到場，將涉嫌鬥毆的24歲陳姓男子等5人查緝到案，並依法嚴辦。

警方初步調查，今日下午1時33分許，24歲陳男與23歲林男，清明連假駕車到台中遊玩，在台灣大道與河南路口附近檳榔攤買檳榔後，正想要切入車道時，因為被44歲林姓男子駕駛的自小客車按鳴喇叭，陳男等4人心生不滿。

3輛車子一路行駛開到在河南路3段與市政北六路口停等紅燈時，雙方互相嗆聲，大聲咆哮，雙方互不相識，進而引發口角，在大馬上當街鬥毆，出現一打三的火暴場面，有民眾趕快報警。

警方獲報後線上警網8人迅速到場，除通知救護車到場協助包紮，並將來台中市出遊的陳男等4人依《刑法》第150條聚眾鬥毆罪嫌，移送台中地檢署嚴辦，另名按鳴喇叭的林男另依《社維法》第87條函送偵辦。

台中市警察局第六分局表示，刑法第150條公然聚眾已修正為在公共場所或公眾得出入之場所，聚集3人以上，台中市警方以市民安全為己任，清明連假期間，治安也不會有空窗期

，絕不容許不法行為挑戰公權力，務將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

(中時 )