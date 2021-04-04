北市通訊行男子遭開5槍送醫 犯嫌逞凶後閃電投案 03:152021/04/04 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市1家手機行深夜發生槍擊案件。（陳鴻偉翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市大同區昌吉街1家手機通訊行，3日晚11時許發生槍擊案件，廖姓男子持槍朝店內連開5槍，造成43歲楊姓男子左側前臂、小腿、腰部及右臀部都受波及槍傷，意識清醒，現已送往馬偕醫院急救中。 廖男行凶後，直接前往大同分局民族所投案，初查廖男疑似有幫派背景，可能是因債務糾紛引發衝突，詳情正由警方釐清中。 高雄當街飛車擄人2嫌落網 賓士男獲釋神隱拒出面 緬甸安全部隊開槍鎮壓至少5死 示威轉為游擊式 (中時 ) #北市 #廖男 #投案 #更新 #初查 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 連假首日北宜出事 20多歲男過彎衝對向卡貨車底 加護病房插管急救中 09:422021/04/02 社會 捲熱吻港姐風波後 許志安隔半年更新IG 曝和鄭秀文婚姻現況 10:572021/04/02 娛樂 北市飛鷹幫開千人春酒 各路大哥到場百警蒐證 15:322021/04/02 社會 【角頭槍殺】弘仁會撂300人參加「建文」公祭 北市警攔車大清查 08:192021/04/01 社會 男遭剪斷命根丟馬桶 越南女認：花雕雞麵下藥剪雞雞 12:382021/04/01 社會 SWAG爆「無法瀏覽」被抄了 官方急發聲明 驚人月收也曝光 21:002021/04/02 娛樂 頭份街頭上演警察抓毒蟲 民眾以為鬥毆湊上圍觀 19:252021/04/02 社會 你開我就抓 職業大賭場裝隔音棉避耳目 苗警連搗兩次 10:552021/04/03 社會 奇案／「冤魂拉我腳」秒尋獲下半身！焚化爐離奇故障 屍塊「桃園漂回台北」找回全屍 07:482021/04/02 社會 飛車搶奪夜歸女子未遂 鷹眼警認出是4年前搶奪慣犯 19:542021/04/01 社會 賭場裝隔音棉連假賺一波 警方查獲依法送辦 13:282021/04/03 社會 社會熱門新聞 【太魯閣出軌】車怎撞的？38秒3D影片曝奪命瞬間 - 社會 號稱亞洲最大成人平台SWAG被抄 負責人夫妻檔等5人遭送辦 - 社會 【太魯閣出軌】台南市民2人罹難 警方將派車前導運遺體 - 社會 【太魯閣出軌】台鐵員工女兒也罹難 站長不捨嘆：不知如何安慰 - 社會 【角頭槍殺】北部幫派大動員出席「建文」告別式 警疑藉機吸收勢力插旗 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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