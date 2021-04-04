北市大同區昌吉街1家手機通訊行，3日晚11時許發生槍擊案件，廖姓男子持槍朝店內連開5槍，造成43歲楊姓男子左側前臂、小腿、腰部及右臀部都受波及槍傷，意識清醒，現已送往馬偕醫院急救中。

廖男行凶後，直接前往大同分局民族所投案，初查廖男疑似有幫派背景，可能是因債務糾紛引發衝突，詳情正由警方釐清中。

(中時 )