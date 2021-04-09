高雄市48歲洪姓女子一生坎坷，年輕時在加工區當女工，20歲嫁給第1任丈夫，2人育有一子，26歲因感情不睦離婚，前年底和小6歲的駱姓男子談姊弟戀，去年3月結婚，原以為迎來的第二春是一樁美滿婚姻，未料，所託非人，不僅新婚即遭爆打，4個月後還被駱男活活掐死；洪女母親控訴，女兒生性善良，曾勸駱男勿改槍害人，才被駱男拳腳相向，最後埋下駱男殺人動機因此喪命！

本刊調查，48歲的洪姓女子和42歲的駱姓男子談姊弟戀，隱瞞家人悄悄在去年3月登記結婚，2人婚後有吸毒習性的駱男經常毒癮發作，多次對洪女暴力相向，沒想到，新婚才4個月，就死在冷血的枕邊人之手。

警方去年7月10日逮捕狠心殺妻的駱姓男子移送法辦。（圖／讀者提供）

本刊獨家前往兇殺案案發地洪女娘家查真相，洪女72歲的老母親行動不便坐在客廳，腦傷的二哥前來應門，一見陌生人沒說話隨即返回房內，記者表明來意後，洪母答應受訪。

洪母指出，女兒在去年3月和駱男登記結婚，家人都不知道此事，直到婚後女兒經常遭駱男暴力相向受傷，才知女兒又再婚嫁人；洪母說，女兒被駱男打得最嚴重的一次，是在被殺案發前幾天。

洪女說，當時女兒曾被駱男載去荒郊野外，對方用槍抵著她的頭，將她衣服脫光、綑綁手腳，一拳拳朝女兒的頭臉猛揍，強行性侵女兒，後來一度挖洞想將女兒活埋，但女兒抵死不從，駱男後來才憤而離去；洪母說，女兒脫困後向人求救就醫，當時見到女兒時，「女兒整張臉是黑的。」

路邊監視器當時錄下駱男行兇後，駕車離去畫面。（圖／讀者提供）

洪母說，女兒個性非常善良，會被駱男痛打還不時拳腳相向，是因為女兒曾勸駱男「不要再製槍給年輕人玩，這樣會害到人，還不如去找其他工作」，但駱男不聽勸，反而怪女兒多管閒事，很可能就因為這樣成為兇殺案的導火線。

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(中時新聞網)