台中市一名17歲女高中生10日離開學校後未返家，家人憂心不已，在臉書發布尋人啟事，並報警協尋，幸好13日晚間傳來好消息，警方昨(13日)晚間已在桃園中壢找到女高中生，在場還有一名少女的同學，少女父親堅持對洪姓網友提告，未料少女不斷向雙親求情表示，「對方是好心，沒有惡意，拜託不要告他」，但少女父母仍堅持提告，目前全案已移送檢方偵辦。

台中女高中生離校失聯，母親焦急PO文協尋。（翻攝自少女母親臉書）

該名女高中生10日中午到學校上課後，藉中午用餐時間離校後失聯，手機即關機，爸媽相當擔心，透過各種管道協尋，也在臉書轉發協尋文，希望外界提供消息，有熱心網友指稱曾在北屯區東山路見過該名女高中生，父母也在五分局水湳派出所報案。

據了解少女在失聯前，曾因男女交往問題，與父親發生口角，其父母也擔心女兒發生意外。經警方積極查訪，查出少女當天離校後，疑搭乘一名洪姓男網友的車子離去，據此鎖定洪男手機定位。

13日晚間8時30分警方在桃園中壢找到女高中生，警方也會同少女雙親將與她在場的另名女生及洪姓網友帶回台中釐清案情，而少女母親也在臉書向親友報告好消息。

少女父母相當憤怒，堅持對洪姓網友提告，但少女不斷求情，還說「他只是好心幫忙」。洪也向少女父母表示，「我只是想幫朋友，大家都是認識的，我不知道會搞成這樣」。但少女的溫情攻勢顯然無法打動父母，還是堅持對洪提出妨害家庭告訴。

(中時新聞網)