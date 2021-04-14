新北市新店區安祥路6日晚間一名33歲吳姓男子頭部重創倒臥住處，警方及救護人員到場時，住同屋簷的27歲林姓女子聲稱，她要求吳男搬家，吳男不滿，憤而撞牆成傷。吳男就醫6天後死亡，林女胞弟突然向警方自首，自承幫姊姊出氣，失手打死吳男，檢警深入追查，發現涉案不止林女姊弟，今（14日）另傳喚疑似參與行凶2人，訊後檢方依殺人罪嫌向法院聲請4嫌羈押禁見。

據了解，吳男本與林女、林女先生同住一屋，林女離婚後，只剩吳男與林女同住，6日深夜林女打電話報警，指稱她要求吳男搬家，吳男一氣之下竟以頭撞牆，造成頭破血流昏迷。

警方到場時，現場有林女與胞弟在場，吳男已倒臥血泊，警方懷疑林女說詞，故先將吳男送醫，後續仍持續調查監視器畫面及通聯紀錄等相關事證。

12日吳男因傷勢過重不治，林女胞弟疑良心不安，主動向警方自首，聲稱因為姐姐接到吳男的不雅簡訊，他為姐姐出氣，動手毆打吳男，不料下手太重。

13日檢察官相驗後，依過失致死罪嫌諭令林女及其胞弟交保，但經深入追查，查出林女胞弟曾撂人到場，持棍棒一起毆打吳男，今天再次傳喚林女姊弟及2名同夥到案，4人說法並不吻合，檢方遂向法院聲請將4嫌羈押禁見，並追查尚有無其他共犯。

(中時 )