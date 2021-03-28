高雄1名資深員警2015年發生婚外情，被上級發現後遭記1大過，但他仍決心要與結婚20年的妻子離婚，甚至一度揚言要在家開瓦斯，威脅妻子同意離婚；妻子之後報警，他還大言不慚地控告對方誣告，要求法院判准離婚，但法院查驗相關證據後，發現他確實屢次威脅要離婚，而且高雄地院先前就曾認定他有婚外情，最後判不准離婚，可上訴。

判決書指出，男子控訴妻子在2016年9月21日向警方報案，誣告他揚言要在家中引爆瓦斯輕生，讓全家一同陪葬，而他後來因妻子申請保護令，2人分居至今，控訴妻子不願離婚，妻子還說「老娘這輩子跟你槓上了、不離婚了，離婚的條件是越久越值錢」，顯見2人已無維繫婚姻的意願，讓他崩潰向法院判准離婚。

但妻子反駁，她說丈夫因為與小三外遇生子，才會不斷威脅要離婚，當時丈夫一氣之下，以開瓦斯爆炸要脅，她才會為自保而報警；她也提供當時錄音檔，丈夫確實說「我要開瓦斯，我要引爆」、「房子是我的，我要死在這裡」等內容；而2人的兒子出庭作證也說，男子確實有做開瓦斯的動作。

此外，法院也發現該妻子先前就已控告男子與小三婚外情，高雄地院先前就認定此事，當時就判男子須賠妻子52萬；男子之後接受上級調查時，也坦承小三已有孕，被記1大過處分；因此法院認為男子指控妻子誣告、無心維持婚姻的說法不可信，而妻子稱丈夫威脅離婚的說法可採信，最後判決不准離婚，全案可上訴。

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