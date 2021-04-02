48歲張姓男子2日上午疑似情緒不穩定傷害自己，警消獲報到場發現家中門窗緊閉，大竹消防分隊破門而入後，發現張男躺在床上，右手臂有一處約5公分的傷口，深度見骨，且地上滿是血跡，消防儘速將男子送往部立桃園醫院治療。

張姓男子居住於桃園市蘆竹區一處3層樓的透天厝，警消2日上午9時30分許接獲報案，但警消到場查看發現，門口地板血跡斑斑，因住處門窗都鎖起來，不得以才破門而入，順利破門後，1樓地板也是滿滿血跡。

隨後警方至2樓，發現張姓男子躺在2樓臥室的床上，疑似自己輕生，傷口長度約5公分，深度可見骨，但張姓男子仍意識清楚，警方隨即將他送往桃園醫院縫合。

據了解，張姓男子已經是報案的常客，疑似心情不好、情緒不穩才會輕生，警消也時常接獲報案到張姓男子的家中查看，目前張姓男子的傷口已順利縫合，並無生命危險，隨後警方也依照規定做通報。

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(中時 )