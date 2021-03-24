永和竊賊入侵娃娃機店倉庫 盜走15萬元零錢 11:522021/03/24 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 竊嫌提著4袋零錢逃逸。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 竊賊入侵娃娃機店倉庫，盜走15萬元零錢。 訂閱影音： 中時新聞網 新北市永和區得和路某娃娃機店，昨（23）日清晨5時許遭宵小光顧，竊賊徒手扳開店內倉庫門，盜走店家準備的4袋零錢，估計損失約15萬元。 店家向警方報案後，經調閱監視發現犯嫌得手後搭乘計程車離開，警方聯繫上計程車司機，指稱犯嫌在中和板南路下車、目前警方已在擴大調閱監視器，釐清犯嫌身分。 開箱大金先生3／做生意慘賠50萬美元 回台接家電賣到全球第一 《科技》手機業拚據點 三星插旗義享、來客數拚20~30萬 (中時 ) #犯嫌 #竊賊 #娃娃機店 #倉庫 #盜走 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中山分局貪瀆案延燒 2偵查隊員凌晨遭聲押禁見 04:102021/03/23 社會新聞 捷運綠線市政府站周遭新成屋 平均單價達54.5萬元 22:112021/03/23 財經 擴大點數生態圈 HAPPY GO衝刺餐飲街邊店 15:442021/03/23 財經 健身男在烤箱幫「吞吐」遭註記公告紅遍全台分店 14:582021/03/23 社會 F-5E撞機失事 長機下令調整編隊時機成事故關鍵 08:572021/03/23 政治 女神約會中4／甩開年齡差距 姊姊樂當鮮肉收割機 07:222021/03/24 娛樂 專釣師奶2／直擊！鮮肉圍師奶「現場領錢」砸6萬 夜市騎樓成肥羊屠宰場 07:312021/03/23 社會 金門清明節第3波加班機 3／25受理訂位 15:012021/03/23 生活 杜鵑花季來襲 北市府結合12間城南風格咖啡廳買一送一 12:262021/03/23 生活 艾恩司工具機設備 性能卓越 04:102021/03/23 產業．科技 南港機廠社宅獲「2021智慧城市創新應用獎」 17:502021/03/23 區域情報-台北 社會熱門新聞 衰男砸65萬娶外配22天就落跑 怨歎：床戰1次要12萬 - 社會 男廁所偷拍700位女子影片外流 他下載轉賣月賺10萬 - 社會 丁允恭慘了 在辦公桌上與女記者嘿咻 懲戒判決撤職停任2年 - 社會 機車放車格內竟收罰單 真相曝光騎士暴怒：真的太誇張 - 社會 高雄印刷廠老闆自撞加油站亡 老父親悲慟：四年失兩子 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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