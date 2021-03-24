竊賊入侵娃娃機店倉庫，盜走15萬元零錢。

新北市永和區得和路某娃娃機店，昨（23）日清晨5時許遭宵小光顧，竊賊徒手扳開店內倉庫門，盜走店家準備的4袋零錢，估計損失約15萬元。

店家向警方報案後，經調閱監視發現犯嫌得手後搭乘計程車離開，警方聯繫上計程車司機，指稱犯嫌在中和板南路下車、目前警方已在擴大調閱監視器，釐清犯嫌身分。

(中時 )