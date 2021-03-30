桃園國際機場公司30日宣布，第三航廈土建工程第二次招標，已於3月26日完成評選會議，經評選委員評選「Samsung C&T Corporation（三星物產）」攜手「榮工工程股份有限公司」組成的共同投標團隊為最有利標，並於30日上午召開決標會議，完成決標行政程序，確認得標。桃機公司強調，將與得標廠商攜手並進，共同為國人打造嶄新國門。

桃機公司表示，本案土建工程預算金額約445億元，確認得標廠商後，團隊後續將展開開工前準備工作，包括外籍工作人員的引進、用地交付清點、臨時辦公房舍規劃，以及先期施工計畫提送等相關事宜，並接續與得標廠商辦理工程開工事宜。

除土建工程外，桃機公司提到，也正進行機電工程招標作業，工程金額105億元，將配合第三航廈興建期程推動，並分階段於2024年完成北登機廊廳、2025年主體航廈及2026年南登機廊廳之工程。

(工商 )