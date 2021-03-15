洛杉磯道奇隊今天確定球季開幕戰先發投手人選，總教練羅伯茲（Dave Roberts）宣布由3屆賽揚獎左投柯蕭（Clayton Kershaw）第9次扛下重任，將在4月1日（美國時間）對科羅拉多洛磯隊之戰擔任先發投手，地點在丹佛市的客場作戰，會有些難度。

道奇隊今年初簽下國聯賽揚獎右投手、辛辛納提紅人隊的鮑爾（Trevor Bauer），不過道奇隊還是肯定柯蕭這些年來的貢獻，給予他這項榮耀。羅伯茲表示，柯蕭是最合適的人選，基於種種理由，他強調這是最合理的決定。

柯蕭從2011-18年連續8年擔任道奇隊開幕戰先發投手，2019年因傷改由韓籍左投柳賢振上陣。去年原本要投第9次投開幕戰先發，最後又因背傷改由梅伊（Dustin May）出馬。

道奇雖是世界大賽衛冕軍，今年球季卻從客場開始，將與洛磯隊4連戰。柯蕭生涯對洛磯隊24勝8敗、自責分率3.22，在丹佛庫爾斯球場（Coors Field）則為11勝5敗、自責分率4.44，從數據上看是比較難投些，但隊友打擊也有幫忙。

此外，柯蕭去年在縮水賽季出賽10場，戰績6勝2敗、自責分率2.16，並幫助球隊拿下世界大賽冠軍，表現有目共睹，今年也是他和道奇隊合約的最後一年，他是在2018年11月與球團簽下3年9300萬美元的延長合約，平均年薪3100萬美元。

(中時 )