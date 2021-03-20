澄清湖球場去年因新冠肺炎疫情沒有舉辦比賽，今年職棒重回高雄，由統一獅主場進行澄清湖開幕戰，對決味全龍吸引7288名球迷進場，此戰古林睿煬甩開上一場用球數過多問題，主投5局失2分拿下本季首勝，此外林安可單場雙響炮，統一獅已經連4場開轟，助獅隊以6比4贏球。

澄清湖開幕戰由龍獅大戰揭開序幕，獅隊古林睿煬上一次先發是開幕戰，僅丟2局就用了70球，此戰他差不多用球數可以丟到4局，此戰5局用87球被敲6安、失2分，另有3次三振。首局雖然連被對手敲安而失分，不過最後用三振拿到最後出局數，接下來都沒讓味全打者越雷池一步。

而味全龍則由吳俊杰生涯初登板，他2局下半控球不穩，連丟2保送，之後又被潘武雄敲安形成滿壘，此時林靖凱敲出內野安打，帶有1分打點，但隨後吳俊杰回穩，連續抓下3出局，沒再多丟分。

不過3下統一獅又有攻勢，同樣又出現滿壘局面，味全龍換投廖文揚，發生暴投讓獅隊追加1分追平比數，之後潘武雄高飛犧牲打，成功將分數超前成3比2。

5下味全換投伍鐸，結果讓郭阜林敲安後，林安可補上一發右外野2分炮，他個人本季首轟出爐，同時統一獅團隊連4場開轟，分差拉開到5比2。

7局下半林安可再度開轟，面對廖任磊敲成中右外野方向陽春炮，這也是他個人生涯第6度單場雙響炮，目前與林益全、郭阜林並列全壘打王。

味全龍在第9局一度開啟反攻，一壘有人時獅隊才換投守護神陳韻文，結果又丟保送後再被敲安失1分，2出局況下曾陶鎔代打造成獅隊野手接球失誤，味全再添1分，但最後由陳韻文三振解決比賽，獅隊仍以6比4贏球，敲2支全壘打的林安可獲選為單場MVP。

(中時 )