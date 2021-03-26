促轉會5月將任期屆滿，行政院院長蘇貞昌曾公開支持應再延期，引發外界批評。立委林昶佐日前質詢退輔會主委馮世寬，談到促轉會跟退輔會對蔣公銅像的看法，馮表示，蔣公銅像放著，「它又不會講話、又不會走路，也沒有人去膜拜」，認為拆除蔣公銅像等於去除台灣歷史與輿論批判的一部份；更稱連大陸都不再清算鬥爭打共匪的榮民，台灣所有人都應有包容的雅量。

針對蔣公銅像拆除問題，馮世寬在質詢期間回應林昶佐：「那個銅像放在那邊，它又不會講話、又不會走路，也沒有人去膜拜，拿走了，是不是台灣的歷史上少了一個東西嗎？少了一個批判的東西嗎？」聽到馮這麼說，林昶佐狀似被馮世寬的言論逗笑。

不僅如此，馮世寬更坦言：「今天中國大陸都不再清算鬥爭那些，幫著打共匪的那些榮民了，中國人、台灣人，包括建議這些、想要這樣做（指拆除蔣公銅像）的人，都應該有這種包容的雅量。」

對此，國民黨前立委林郁方日前在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉表示，一個社會如果一直回顧過去，然後不斷在傷口上撒鹽，這個社會是沒辦法向前走的。林郁方痛批，批判故總統蔣中正的人，很多都是帶著非常不公平的態度，若當年不是蔣帶著這麼多的人才到台灣，台灣今天會有台積電嗎？故宮那些寶物又要從何而來？他曾親眼在安坑中央銀行看到黃金，若沒有蔣這些黃金哪來？古寧頭大捷、八二三砲戰與台海危機，若非這些國民黨帶來的軍人，台灣人能過現在安和樂利的日子嗎？

(中時新聞網)