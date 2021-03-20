樂天桃猿「老虎」黃子鵬近2年以中繼為主，不過今年從春訓開始教練團讓他改往先發準備，17日為他相隔3年再度於一軍先發出賽，雖然最後5局失4分承擔敗投，不過他認為整體已經比熱身賽更好了，在角色的轉換上，他認為除了體能以外，更重要的到第2、3輪要如何靈活應付打者。

黃子鵬日前先發對上統一獅，對方派出左打部隊應戰，前3局無失分，不過4下被蘇智傑敲出陽春炮，5下發生亂流，單局被敲3安、1保送讓獅隊一舉攻下3分奠定勝基，黃子鵬也承擔敗投，談起那次先發，他認為最不應該的是5下面對陳重廷丟出保送。

「最可惜的是對陳重廷保送，之後要面對到前段棒次，投起來會更謹慎，保送他比較不應該。」不過整體來說，黃子鵬認為表現還可以，「從春訓開始就有增加投球量，讓我增加續航力，體力方面比較習慣了，雖然還沒到很好，但已經知道如何配速，控制自己投球節奏。」

面對統一獅打者，首輪黃子鵬都沒有讓對手有攻勢機會，不過第2輪開始出現狀況，黃子鵬也意識到這點，「第1輪打者可能還在看我的狀態、配球，但2、3輪後會依據投手狀況做戰術，這需要動腦筋去面對打者，配球也要更靈活，各種狀況該如何應對，也是我自己要去突破的。」

這也是與中繼最大不同之處，黃子鵬指出擔任中繼投手可能只丟1局，有時對方還不熟悉，又或是即使當天狀況不佳，也許積極進攻好球帶也能有好結果，但擔任先發時投球策略會有所不同。

從中繼轉往先發，黃子鵬坦言一定會有適應期，但他說比賽沒人管你適應了沒，上場就是對決，現在面對角色轉換，他認為每個角色都是機會，自己不會想放棄，「我希望自己是能勝任每個角色的人，越來越多年經人進來，競爭也變激烈，要讓自己變更強，能給教練運用是最重要的。」

(中時 )