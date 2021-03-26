中視《飢餓遊戲》宣佈加入新血改版，預計從8位女藝人中選出2位加入主持陣容，候選名單全部揭曉，網羅各類型女藝人，包括Albee（范乙霏）、宇珊、豆花妹（蔡黃汝）、楊繡惠、寶兒、Yuri、峮峮、洪詩，即日起至29日12點前在官方臉書進行人氣投票，得票數越高者越有機會，8人還須經過節目爭霸賽制，才會成為最後真正的主持人。

本週日（28日）即將播出的最新一集中，身為5566粉絲的來賓梓梓在節目上玩「大獵殺」時，竟遭到孫協志、王仁甫、許孟哲3帥陷害，讓她心寒大喊「雖然他們是我小時候的偶像，但我再也不相信他們了」，更告誡隊員：「千萬不要相信5566！」旁人一聽則附和：「能在演藝圈存活這麼久，一定有他們奸詐的地方。」

素有「笨笨兄弟」稱號的許孟哲，主持久了竟然也學壞，見人就想結盟來陷害他人，連王仁甫都佩服大讚：「你真的是娶妻前『ㄎ一ㄤ』，娶妻後『奸』。」舒子晨還忍不住淚喊：「渣男！」玩個遊戲慘被眾人圍剿，讓許孟哲委屈喊「大家都這樣玩，為什麼唯獨我被砲轟」，仍不被眾人買單，還遭補刀：「因為你以前明明不是這種人。」節目每周日晚間8點中視播出，隔週六晚間8點中天娛樂台重播。

(中時 )