淡水古蹟博物館邀童穿梭古蹟打槍戰 限量100名明中午開搶(戴上容攝)

不一樣的兒童節！淡水古蹟博物館將於4月4日兒童節當天在古蹟「滬尾礮台」舉辦「親子鐳戰賽」，讓民眾體驗古代槍林彈雨的氣氛；淡古館長黃麗鈴表示，活動全程免費，26日中午12時線上開搶，1位大人可帶1位兒童，活動分為2場，每場次2小時，限量100名。

黃麗鈴表示，國定古蹟滬尾礮台是19世紀戰爭與駐軍的最佳軍事堡壘，也是清代台灣現代化的重要海防設施，外牆上有「北門鎖鑰」石碑，北砲座上展示復刻版1：1玻璃纖維打造、長達700公分的阿姆斯脫朗8吋砲，儲彈孔也復刻多個砲彈，館方另設有AR擴增實境體驗、體感互動及搖桿遊戲。

黃麗鈴指出，今年兒童節以淡水古蹟博物館以滬尾礮台戰地為主題，讓參加的親子們穿戴裝備、手拿雷射槍化身帥氣的特種部隊，在古蹟內自由穿梭完成任務，順勢認識古蹟，寓教於樂。

淡水古蹟博物館表示，今年兒童節歡迎民眾到國定古蹟來體驗鐳戰，感受槍林彈雨的氣氛，活動免收報名費，1位大人可帶1位兒童，活動當日需年滿11歲，活動有2場上午9時及11時，每場次2小時，1場次25組親子，限量100人。

(中時 )