新北捷運公司規畫的「香氛列車」將在兒童節連假4月2日上路，屆時車廂內將飄散經上萬民眾票選出來的「晨露」香氛；兒童連假淡海輕軌也有「兒童搭乘免費」活動，同時推出「小線索大冒險」闖關集章卡活動，有機會得到限量淡海輕軌周邊商品，還能抽淡水福容飯店親子館門票及多項好禮。

新北捷運公司表示，「輕軌香氛列車」與幾米主題列車結合，不但能滿足網美文青拍攝美照的願望，更能舒緩民眾搭乘大眾運輸旅遊心情。

新北捷運公司總經理吳國濟說，輕軌香原料是採自淡海的元素打造，由「紅樹林、茶露、野百合、小蒼蘭、龍涎香」等原料調和而成，近來因防疫考量，民眾搭乘大眾運輸運具皆需要配戴口罩，而輕軌香清淡和緩的味道，讓搭乘民眾即使戴著口罩，仍能感受到淡淡的芳香氣味，也是沉浸式感官體驗中的「嗅覺美學」。

吳國濟說，幾米香氛列車共有兩部列車，綠山線及藍海線各有一列幾米主題香氛列車，每小時皆有班次從紅樹林發車，歡迎民眾搭乘。

此次除輕軌香氛列車外，香氛車票也將同步開賣，香氛車票於V01紅樹林站及V26漁人碼頭站皆有販售，民眾可利用香氛一日聯票，盡享一日聯票當日內輕軌公車無限次搭乘的優惠，憑一日聯票，還可享有周邊超過百家的店面消費優惠。

搭配兒童節連假，淡海輕軌也將在4月2日至4月5日期間推出「兒童搭乘免費」活動，同時也推出有趣的「小線索大冒險」闖關集章卡活動，有機會得到限量淡海輕軌周邊商品，還能抽淡水福容飯店親子館門票及多項好禮。

新北捷運公司表示，淡海輕軌周邊還有Youbike及MOOVO可供租借，歡迎連假一起來盡情享受自行車道及海岸風光。

(中時 )