活動期間凡申辦遠傳5G，就有機會獨享優惠。（遠傳提供）

遠傳宣布與韓國遊戲大廠NCSOFT合作推出《天堂2M》獨家聯名優惠，自4／1至5／31活動期間，天堂2M玩家申辦遠傳5G資費，再加碼限量「遠傳x天堂2M獨家寶箱」，以全台第一的5G網速搭配史詩級超人氣手遊鉅作《天堂2M》，提供玩家更優質的遊戲頭等體驗。

MIC調查指出，台灣遊戲玩家中近4成有付費習慣，且手機遊戲玩家每月平均花費近2,500元，遠傳深耕遊戲市場，不但在電信帳單代收領域目前已有將近百萬用戶使用於支付遊戲相關費用，更在2020年底推出遠傳friDay雲遊戲，包含獨家3A級大作及數十款遊戲，讓消費者不需額外下載即可線上暢玩多款遊戲大作，推出以來銷售持續上升，在遊戲市場奠定穩固基礎，深受手遊玩家喜愛。

遠傳個人用戶事業群執行副總經理尹德洋表示：「Newzoo在2018年時已預估全台將有1,450萬名人口成為遊戲玩家，占全台人口6成，而2020年手遊年收入成長比率高達119％，將達到歷年來最高比例，遠傳看準遊戲經濟發展，挾國際行動網路調查權威機構Speedtest、Opensignal對台灣5G網速調查全台第一的優勢，攜手韓國NCSOFT旗下手遊霸主《天堂2M》推獨家聯名合作，遠傳5G網速雙冠王加上韓國手遊霸主《天堂2M》，網速No.1配上手遊No.1，強強聯手搶攻遊戲新經濟，將提供玩家更快速、更精緻、更強勢的遊戲體驗，也預期可成為遠傳5G用戶成長動能。

韓國高人氣手遊《天堂2M》在韓國上市前事前登錄達700萬人次，創韓國最高紀錄，上市4天後成為韓國營收排行第一的手遊，且上市不到3個月，營收已達新台幣45億元，成為《天堂》IP系列作中吸金能力最強的遊戲；在台灣《天堂 2M》開放事前預約7日內人數就已突破120萬，遊戲上市前，事前預約人數更突破352萬，創台灣手遊史上新高紀錄，堪稱手遊界新霸主，而遊戲上市後亦達到雙平台第一名。

NC Taiwan總經理徐政德表示，《天堂2M》於韓國創下多項市場紀錄，台灣成績表現亮眼。這次NCSOFT特別與擁有5G網速雙冠王認證的遠傳合作，相信在優質的網路品質下，不但能讓玩家完美體驗高畫質、更細緻的遊戲畫面，也能讓《天堂2M》再創巔峰。

(中時 )