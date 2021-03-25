睽違22年，龍迷引頸期盼的味全龍一軍主場賽事明天(26日)晚間5點迎接龍躍開幕日，ELEVEN體育家族也端出重量級的球評陣容，開幕日由前味全龍總教練蕭良吉擔任轉播，星期六(27日)則是「紅色巨砲」羅世幸，星期天(28日)由「金臂人」黃平洋帶來球賽講評，味全龍主場專屬主播由棒球節目製作人，並且曾轉播日職賽事的石屹軒擔綱，新組合新火花新氣象，請龍迷們敬請鎖定。

身為資深龍迷的藝人孫協志在明天味全龍主場開幕日將於第三以及第四局加入講評，他表示從職棒元年開始就與外公一起觀看味全的比賽，最難忘在高雄市立德棒球場內野鋪報紙看球享受天倫樂，尤其是1993年味全對上時報鷹，味全中心打線羅世幸、艾勃、呂明賜連三打席全壘打，讓坐在台北棒球場的他為之瘋狂，因此味全龍的回歸讓他這位老龍迷激動不已。

關於新龍將，孫協志也很有心得，他表示自己從熱身賽開始就很喜歡劉基鴻，雖然例行賽尚未開轟，但覺得老天爺賦予他很好的身體條件，未來大有可為，期盼他能以年輕球員之姿扛起味全第四棒的重責大任，另外，也希望火球男徐若熙能調整好心態跟手臂，日後成為中華隊重要的選手之一。

味全龍主場比賽觀眾可透過ELEVEN體育二台收看，有線電視在74台，中華電信MOD在214台，線上也可以訂閱ELEVEN體育家族的APP收看統一獅、樂天桃猿、味全龍三隊一共180場的主場直播。

(中時 )