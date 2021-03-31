中信兄弟洋投羅傑斯原訂本周抵台，但因簽證問題延後，今天球團表示，羅傑斯的簽證已經寄出，最快下周就可以抵達台灣。

兄弟本季原本洋投有德保拉、萊福力、加百利及歐尼爾，但後來發生歐尼爾體檢未過、與其解約的消息，球團也同時簽回羅傑斯。

不過羅傑斯抵台時間受到簽證影響也一直變動，從一開始的三月中，再來是本周可抵台，今天球團再度更新他抵台時間表，球團表示，羅傑斯的簽證已經寄到瓜地馬拉大使館，隨後也把證件寄出去給羅傑斯，最快下周就可以來台。

羅傑斯去年就曾效力兄弟，下半季繳出亮眼成績，自責分率僅2.57，其中包含2場完投，季後雖然未獲兄弟續約，但球隊始終與他保持聯繫，最後他也成功與兄弟再續前緣。

而本周從今天起，兄弟將面臨6天5戰的考驗，總教練林威助表示，本土投手還撐得住，目前還不會有讓洋投投一休四的想法，本土投手鄭凱文、廖乙忠將會是本周六對樂天桃猿、下周一對味全龍的先發人選，但還需要看狀況決定兩人先後順序。

(中時 )